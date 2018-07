Cidades Homem é morto a tiros em bar em Goiás Vítima estava sentada na porta do estabelecimento quando foi atingida pelos disparos

Um homem, de 26 anos, morreu na noite desta terça-feira (10), em um bar na Alameda do Posto, na zona rural de Abadia de Goiás. Segundo a Polícia Civil, testemunhas contaram que Júlio César Ribeiro estava sentao na porta do estabelecimento, quando uma motocicleta e um carro passaram e atiraram contra ele. De acordo com a polícia, ninguém soube informar de qual dos ve...