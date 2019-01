Vida Urbana Homem é morto a tiros em Abadia de Goiás Cerca de 10 projeteis de arma de fogo foram encontrados próximo ao corpo

Um homem de 25 anos foi encontrado morto hoje (21) dentro de um carro em uma estrada vicinal do município de Abadia de Goiás. Segundo informações da Polícia Civil, os agentes chegaram ao local onde o carro estava por meio de uma denúncia anônima. O motorista foi encontrado com marcas de tiros em várias partes do corpo. Cerca de 10 projeteis de arma de fogo foram detectados p...