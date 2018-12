Cidades Homem é morto a tiros durante churrasco em Aparecida de Goiânia Ciciney Ferreira de Oliveira, de 31 anos, estava no quintal de uma casa quando os suspeitos chegaram, atiraram e fugiram

Um homem morreu após ser baleado durante um churrasco com a família, na noite deste domingo (2), no Residencial Araguaia, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), Ciciney Ferreira de Oliveira, de 31 anos, estava no quintal de casa quando um carro parou na porta da residência e os ocupantes atiraram contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram. Familiares o colo...