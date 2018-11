Cidades Homem é morto a tiros dentro de chácara em Goiânia Vítima estava com a mulher quando os suspeitos invadiram a casa e efetuaram os disparos

Um homem foi morto a tiros dentro de casa em uma chácara, na noite deste domingo (4), no Recanto das Minas Gerais, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), Pedro Cleiber Vieira Gonzaga estava com a mulher quando os suspeitos invadiram o local e o balearam. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, os bandidos fugiram sem levar nada. ...