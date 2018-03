Homem é morto a facadas na Viela da 44, no Centro de Goiânia

Um homem foi morto na manhã desta terça-feira (6) após ser esfaqueado na Viela da Rua 44, no Centro de Goiânia, nas proximidades da Feira Hippie e do Araguaia Shopping. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a uma ocorrência de um homem que foi agredido por diversas pessoas. De acordo com a corporação, quando a equipe chegou ao local, a vítima, que aparentava ter 25 anos, já estava morta.

O rapaz teria recebido diversas facadas no tórax. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para retirar o corpo do local, mas a vítima ainda não foi identificada.

O major Omildo Ananias, comandante do 37º CIPM, atesta a morte do homem, mas diz não ter informações de que ele teria sido agredido por várias pessoas. Segundo ele, o rapaz utilizava uma tornozeleira eletrônica e tinha porções de crack no bolso.

A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) enviou uma equipe ao local e vai apurar o caso.