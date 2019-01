Vida Urbana Homem é morto a facadas durante briga por dívida antiga, em Goiânia O homicídio aconteceu na noite desse sábado (12), no setor Goiânia Viva

Um homem foi morto a facadas na noite desse sábado (12), no setor Goiânia Viva, na capital. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em um churrasco com outras três pessoas, um homem e duas mulheres. Ainda segundo a Polícia Civil, as testemunhas informaram que havia drogas e bebidas no local. Em determinado momento, os homens começaram a brigar por causa de uma...