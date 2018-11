Cidades Homem é levado para o Hugol após agressão em Trindade Suspeita é de que ele tenha se envolvido em uma briga. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível identificar o que causou os ferimentos

Um homem de 22 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser localizado com ferimentos em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (7). De acordo com a corporação, pessoas que passavam por uma via localizaram a vítima em uma calçada e acionaram o socorro. O jovem foi atingido no rosto e sofreu traumatismo cranioencefálico, mas e...