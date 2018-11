Cidades Homem é investigado por pescar filhote de peixe que pode atingir 100 quilos no Rio Araguaia Exemplares de espécie conhecida como filhote, que aparecem em gravação, têm aproximadamente 50 centímetros. Homem já foi identificado e intimado para depor à Polícia Civil

Está circulando nas redes sociais e em grupos de conversa no aplicativo WhatsApp um vídeo em que um homem mostra nove filhotes de peixes de uma espécie conhecida popularmente como filhote. Os exemplares mostrados no vídeo têm entre 50 centímetros e 1 metro, pescados no Rio Araguaia, em Goiás. A espécie, quando adulta, pode atingir até 2,5 metros e pesar até 100 q...