Cidades Homem é identificado 21 anos após cometer crime Técnica aplicada em Goiás foi essencial para o reconhecimento de suspeito de homicídio de publicitária praticado em setembro de 1997. Crime ocorreu no Rio Grande do Norte

Através de sua Divisão de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento, o Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás foi determinante para a elucidação do assassinato de uma publicitária ocorrido há 21 anos em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A pedido do Ministério Público do Estado nordestino, a Seção de Prosopografia e Identificação Humana (SPIH) do órgão...