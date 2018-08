Cidades Homem é filmado armado dentro de escola estadual em Santo Antônio do Descoberto; vídeo Nas imagens, o homem, que seria policial militar do Distrito Federal, caminha pela unidade de ensino com a arma apontada para cima

Atualizada às 11h43. Um homem, que seria policial militar do Distrito Federal, foi filmado, nesta terça-feira (28), segurando uma arma dentro de uma escola estadual em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do DF. No vídeo feito por alunos, o homem caminha pela escola com a arma apontada para cima. Em nota, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás...