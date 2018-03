Homem é executado dentro de supermercado em Senador Canedo

Um homem de 48 anos foi assassinado dentro de um supermercado na Avenida do Comércio, na Praça Morada do Morro, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia, no início da noite desta quinta-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi perseguido por uma pessoa ainda não identificada em uma motocicleta e tentou buscar abrigo dentro do estabelecimento.

O suspeito, usando roupas escuras e capacete, abandonou o veículo e entrou no local. A vítima foi alvejada e morreu na hora. O autor dos disparos fugiu e a polícia ainda não tem mais informações.

Segundo a PM, o homem possuía uma extensa ficha criminal, com autuação por tráfico de drogas, furto, posse ilegal de arma e homicídio. A ocorrência ainda está em andamento.