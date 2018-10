Cidades Homem é executado com tiro na nuca na porta do terminal Padre Pelágio, em Goiânia Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta pararam o veículo próximo da vítima, dispararam e fugiram

Weberson Simão, de 35 anos, foi assassinado com um tiro na nuca na noite desta terça-feira (30) na porta do terminal Padre Pelágio, na Avenida Anhanguera, no setor Capuava, em Goiânia. À Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que dois homens com blusão preto estacionaram uma motocicleta ao lado da vítima, o garupa apontou a arma e disparou contra Weberson. Na seq...