Homem é executado com cerca de 12 tiros em Anápolis

Um homem foi morto com cerca de 12 tiros na manhã deste sábado (24) no Bairro da Lapa, em Anápolis. Segundo informações da Polícia Civil, Janilton Alves Teixeira Filho morava com os pais, mas estava sozinha na hora do crime. O delegado responsável pelo caso, Cleiton Lobo, trabalha com a hipótese de execução já que a vítima era bastante conhecida na região por co...