Cidades Homem é executado a tiros no Parque Amazônia, em Goiânia Moradores da região escutaram os disparos e quando saíram de casa o encontraram caído no chão, informou a polícia

Um homem, com cerca de 20 passagens por crimes, foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (4), na Avenida Antônio Fidelis, no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), moradores da região escutaram os disparos e quando saíram de casa o encontraram caído no chão. Os bombeiros foram chamados, mas a vítima morreu antes da chegada do soc...