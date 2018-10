Cidades Homem é executado a tiros na porta de casa em Goiânia Suspeitos chamaram a vítima e quando ela chegou no portão foi atingida pelos disparos

Um homem foi morto na porta de casa, na noite desta terça-feira (23), no Conjunto Habitacional Madre Germana II, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), os suspeitos chamaram a vítima no portão. Quando ele chegou na porta foi recebido a tiros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a polícia, a esposa da vítima também estava na casa, ...