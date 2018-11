Cidades Homem é esfaqueado por amigo após discussão em Goiânia Suspeito foi preso por tentativa de homicídio

Um homem de 42 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (15), suspeito de esfaquear o amigo, de 36 anos, na Avenida Volta Redonda, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida com golpes de faca no lado esquerdo da lombar após uma discussão. Antes de ser atendida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida ao Hospit...