Cidades Homem é esfaqueado no Parque Tremendão, em Goiânia O suspeito fugiu do local após o crime e ainda não foi localizado

Um homem de 31 anos foi esfaqueado na tarde desta segunda-feira (17), na Rua 1-A, no Parque Tremendão, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu golpes na região do pescoço e braços. Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para uma unidade de saúde. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito fugiu após cometer o crime. A autoria e moti...