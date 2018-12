Vida Urbana Homem é esfaqueado durante assalto no Setor Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia A vítima de 35 anos levou uma facada na região do peito, segundo o Corpo de Bombeiros

Um homem foi esfaqueado durante um assalto, na manhã desta quinta-feira (20), na Rua das Gaivotas, no setor Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima de 35 anos levou uma facada no peito. Ainda de acordo com a corporação, a vítima mesmo sozinha conseguiu acionuar o socorro. Ele foi atendido no local e levado ao Hospit...