Homem é encontrado morto na mesma pensão que hospedou agressor de Bolsonaro

Foi encontrado morto na noite de terça-feira (16) um homem de 47 anos em uma pensão no bairro Santa Helena, no centro de Juiz de Fora (MG). Esse é o mesmo local que hospedou Adélio Bispo de Oliveira, agressor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), no dia 6 de setembro deste ano. Identificado como Rogério Inácio Villas, de 47 anos, o homem não tinha sinais de vio...