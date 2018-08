Cidades Homem é encontrado morto em matagal no Jardim dos Ipês, em Aparecida de Goiânia O corpo da vítima estava perfurado por tiros; ainda não se sabe a causa do homicídio.

Atualizada às 17:13h O corpo de um homem foi encontrado em um matagal, na manhã de hoje (7), no Jardim dos Ipês, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo. A PC ainda está em busca da identificação do homem. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) está apurando a autoria do crime...