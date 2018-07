Cidades Homem é encontrado morto dentro de cisterna em fazenda no interior de Goiás Caso no município de Água Limpa será investigado pela Polícia Civil. Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do corpo

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (23) dentro de uma cisterna em uma fazenda no município de Água Limpa, Região Sul de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do corpo, mas ainda não se sabe se foi um caso criminoso ou acidental. Agentes da Polícia Civil estão no local realizando a perícia e colhendo informações...