Homem é encontrado morto dentro de carro no Residencial Moinho dos Ventos

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro no fim da tarde desta terça-feira (7), no Residencial Moinho dos Ventos, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, Washington Machado da Silva, de 33 anos, foi baleada cinco vezes, na cabeça e no tórax. De acordo com a Polícia Militar, Washington tinha passagens por tráfico e por posse de drogas. Até o mome...