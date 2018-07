Cidades Homem é encontrado morto dentro de carro em Goiânia Um morador contou para os policiais que escutou cinco tiros durante a madrugada

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro, na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Desembargador Emílio Fleury de Brito, no Jardim Marques de Abreu, em Goiânia. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, um morador disse que escutou cinco disparos de arma de fogo durante a madrugada, agora pela manhã quando saia de casa viu o carro parado na via com v...