Cidades Homem é detido com dezenas de carteirinhas estudantis falsificadas, em Trindade Na casa do suspeito foram localizadas 89 carteirinhas já prontas, 90 em branco, formulários para confeccionar outras carteirinhas

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (14) com dezenas de carteirinhas estudantis falsificadas, em Trindade. Ele foi abordado por policiais militares no Setor Palmares, e confessou que ele mesmo fazia os documentos ilegais. Na casa do suspeito foram localizadas 89 carteirinhas já prontas, 90 em branco, formulários para confeccionar outras carteirinhas, além d...