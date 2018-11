Cidades Homem é baleado no perímetro urbano da BR-060 em Goiânia Um neto da vítima contou que um carro se aproximou e disparou duas vezes contra ela, segundo o Corpo de Bombeiros

Um homem de 62 anos foi baleado na tarde desta segunda-feira (26), no quilômetro oito da BR-060, no perímetro urbano de Goiânia. O neto da vítima disse ao Corpo de Bombeiros que um carro se aproximou da vítima e deu dois tiros contra ela. Ainda de acordo com essa testemunha, o suspeito fugiu em seguida. Duas viaturas dos bombeiros foram enviadas para o local e prestam o...