Vida Urbana Homem é baleado no Jardim Curitiba e é levado em estado grave para o Hugo A vítima foi atingida seis vezes

Um homem, de 58 anos, foi baleado e levado em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A tentativa de homicídio ocorreu no Jardim Curitiba, em Goiânia, na tarde de hoje (03). De acordo com a Polícia Civil (PC) há duas versões da história. O autor do disparo, Wesley Sousa Santos, de 35 anos, informou à polícia que ele teria cometido o crime porque...