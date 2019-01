Vida Urbana Homem é atropelado por carro em Goiânia Condutor do veículo não prestou socorro

Um homem de 60 anos foi atropelado por um carro na tarde desta terça-feira (29), no Jardim Califórnia, em Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava com fortes dores no abdômen e recebeu atendimento no local. O condutor do veículo não prestou socorro e fugiu. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Urg...