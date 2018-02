Homem é atendido com suspeita de fratura após ter a mão prensada em porta de ônibus

Um homem de 40 anos sofreu uma lesão na mão, na manhã desta quarta-feira (28), no Terminal Vera Cruz, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele tentava entrar no ônibus quando o motorista fechou a porta sobre o membro. Uma equipe foi enviada para o local e prestou os primeiros atendimentos ao paciente, que estava com suspeita de fratura. Em seguida, o usuário foi encaminhado para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof), onde foi atendido e liberado.

A Redemob informou que ficou sabendo do caso e está apurando o ocorrido. Atravésde nota, a empresa, informou que o passageiro acidentalmente prendeu o dedo polegar na porta traseira do veículo. De acordo com a Redemob, o usuário foi encaminhado para o Crof, onde passou por raio x, que apontou uma contusão leve. Em seguida, foi liberado e já está em casa.

Ainda de acordo com o consórcio, todos os terminais possuem vigilantes treinados e capacitados para agirem em situações como essa, e caso necessário os clientes podem entrar em contato através do whatsapp da segurança: 62. 9-8591-8952.

No início deste mês, um usuário do transporte coletivo no Eixo Anhanguera, administrado pela Metrobus, teve parte de seu dedo decepado na porta de um ônibus biarticulado. De acordo com uma testemunha, o motorista encerrou o embarque precipitadamente, sem que os passageiros pudessem se acomodar, e esmagou a mão do homem identificado como Carlos, de 42 anos. A Metrobus respondeu que lamenta o ocorrido e se dispôs a prestar assistência à vítima.