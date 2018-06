Cidades Homem é assassinado na frente da família em barbearia de Aparecida de Goiânia Segundo informações da Polícia Civil, o autor do crime entrou no local e realizou os disparos contra a vítima

Um homem foi assassinado na noite de hoje (25) na frente da mãe e do irmão em uma barbearia onde trabalhava no Conjunto Residencial Storil, em Aparecida de Goiânia. Um cliente, ainda não identificado, também estaria presente no momento do crime. Segundo informações da Polícia Civil, o autor do crime entrou no local e realizou os disparos contra a vítima, Paulo Henriq...