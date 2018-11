Cidades Homem é assassinado em quarto de pensão no Bairro Capuava, em Goiânia Segundo Polícia Civil, homens entraram armados e atiraram em vítima

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros por volta de 5 horas deste domingo (4) em uma pensão onde estava hospedado, no bairro Capuava, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados teriam entrado no quarto onde a vítima estava e o balearam. Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. O caso está sendo investigado pela D...