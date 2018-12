Vida Urbana Homem é assassinado em distribuidora de bebidas em Goiânia Vítima teria recebido uma ligação antes de ser morto, mas recusou a chamada. Após o crime, o suspeito levou o aparelho

Jorge Luis Ferreira de Oliveira, de 25 anos, morreu na noite deste sábado (22), logo depois de chegar em uma distribuidora de bebidas para encontrar com amigos, no Setor Urias Magalhães, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou ao local em um VW Voyage prata por volta das 23h, e logo depois de sentar no local com amigos que já estavam por lá, um...