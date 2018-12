Vida Urbana Homem é assassinado em distribuidora de bebidas de Goiânia Duas motocicletas pararam no local, os garupas desceram e dispararam contra a vítima

Um jovem de 25 anos foi assassinado na porta de uma distribuidora de bebidas, no fim da noite de domingo (30), no setor Real Conquista, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima bebia com alguns amigos quando quatro homens em duas motocicletas o abordaram. Os garupas desceram dos veículos e atiraram. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o...