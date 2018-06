Cidades Homem é assassinado e namorada é baleada dentro de casa em Trindade A vítima, de 32 anos, morreu no local, enquanto a mulher, de 26, foi socorrida e levada ao hospital

Um homem morreu e uma mulher foi ferida durante a noite desta quarta-feira (28), em Trindade, na Região Metropolitana. As vítimas, que mantinham um relacionamento, foram atacados dentro de casa, no bairro Jardim Califórnia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ambos foram baleados. O homem, de 32 anos, morreu no local, enquanto a mulher, de 26, foi socorrida e levada ao Hos...