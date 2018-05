Cidades Homem é assassinado e mulher é baleada em salão de beleza na frente de casa, em Aparecida de Goiânia Tatiane Teixeira, 30, foi levada ao Hugo e está em estado grave, respirando com auxílio de aparelho

Duas pessoas foram baleadas em um salão de beleza no bairro Hilda, em Aparecida de Goiânia, por volta das 14h30 desta segunda-feira (21). Estavam no local David Marinho Alves, de 31 anos, que morreu na hora; sua companheira, Tatiane Cândida Teixeira, 37, que foi socorrida com vida; e um cabeleireiro, que não foi alvejado. De acordo com a Polícia Militar (PM), dois h...