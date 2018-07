Cidades Homem é assassinado dentro de motel em Aparecida de Goiânia

Um homem foi assassinado, na madrugada desta segunda-feira (30), em uma festa de aniversário dentro de uma suíte de um motel às margens da BR-153, no Setor Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações preliminares do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), o rapaz estava com vários amigos quando se desentendeu com um conhecido. Eles c...