Vida Urbana Homem é assassinado dentro de chácara em Hidrolândia Polícia investiga se caso é um latrocínio ou acerto de contas

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira (12), em uma chácara, no Condomínio Águas da Serra, em Hidrolândia, Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais suspeitam que tenha acontecido uma troca de tiros no local. O autor do crime fugiu. Policiais suspeitam de latrocínio, que é roub...