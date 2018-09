Cidades Homem é assassinado dentro de ônibus do transporte coletivo, em Aparecida de Goiânia A vítima ainda não foi identificada

Um homem foi morto dentro de um ônibus do transporte coletivo, na tarde desta quinta-feira (13), na região do Anel Viário, no Jardim Itapuã, em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), um carro parou na frente ao ônibus e um dos ocupantes desceu. O suspeito entrou no veículo do transporte coletivo e efetuou disparo contra um dos passag...