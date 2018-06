Cidades Homem é assassinado com tiro na cabeça no Setor Morada do Sol, em Goiânia O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos

Um homem, de aproximadamente 25 anos, morreu após ser baleado na cabeça, na manhã deste domingo (3), na Rua Basalto, no Setor Morada do Sol, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) está no local apurando as circunstâncias do crime. O autor do disparo ainda ...