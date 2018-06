Cidades Homem é assassinado com 12 tiros na frente da família dentro de barbearia de Aparecida Segundo informações da Polícia Civil, o autor do crime entrou no local e realizou os disparos contra a vítima

Um homem foi assassinado na noite de hoje (25) na frente da mãe e do irmão em uma barbearia onde trabalhava no Conjunto Residencial Storil, em Aparecida de Goiânia. O irmão da vítima também estaria presente no momento do crime. Segundo informações da Polícia Civil, o autor do crime entrou no local encapuzado e realizou os disparos contra a vítima, Paulo Henrique, de 35 ...