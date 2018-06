Cidades Homem é assassinado a tiros enquanto trabalhava em Lava Jato de Goiânia Câmeras de monitoramento da região podem ajudar a desvendar a identidade do atirador

Um homem foi morto enquanto trabalhava em um Lava Jato na manhã deste sábado (2), na Rua Almirante Barrosono, setor Jardim da Luz, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou de carro e fez vários disparos contra a vítima, que foi atingida nas costas, no tórax e cabeça. O funcionário do Lava Jato não resistiu aos ferimentos e morreu no loc...