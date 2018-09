Cidades Homem é assassinado a tiros dentro de ônibus em Aparecida de Goiânia Suspeito entrou no veículo e, antes de passar pela catraca, atirou contra a vítima e fugiu na sequência

Atualizada às 19h29 de 13/09/2018 Um homem foi morto a tiros dentro de um ônibus do transporte coletivo, na tarde desta quinta-feira (13), na região do Anel Viário, no Jardim Itapuã, em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), um carro fechou o ônibus parando de frente para o veículo e um dos ocupantes desceu. Em seguida, de ...