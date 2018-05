Cidades Homem é amarrado a poste no Parque Amazônia após ameaçar e tentar agredir ex-namorada A mulher, que já possuía medida restritiva contra ele, começou a gritar e foi socorrida por vizinhos

Um homem de 26 anos foi amarrado a um poste da Avenida Dona Maria Cardoso, no Parque Amazônia, após tentar agredir a ex-namorada na manhã deste domingo (13). Ele estaria ameaçando a ex-companheira de morte, quando ela começou a gritar por socorro. De acordo com a Polícia Militar, os vizinhos pensaram se tratar de um assalto e correram atrás do homem, que tentou fugir ...