Cidades Henrique & Juliano falam sobre motorista que assassinou mulher grávida em Goiânia Aginaldo Viríssimo Cuelho, de 50 anos, que matou a ex-mulher, Denise Ferreira da Silva, de 34, grávida de quatro meses, com um tiro na cabeça em uma residência dentro de um condomínio no setor Orienteville, trabalhava como motorista de ônibus da dupla

Aginaldo Viríssimo Cuelho, de 50 anos, teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, na tarde da última terça-feira (5), em audiência de custódia no Fórum Criminal de Goiânia. Ele confessou ter assassinado a ex-mulher, Denise Ferreira da Silva, de 34 anos, com um tiro na cabeça no domingo (4), após arrombar a porta da residência onde e...