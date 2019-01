Vida Urbana Hemocentro de Goiás precisa de doações de sangue para abastecer hospitais Atualmente estoque conta com apenas 239 bolsas, mas o ideal é pelo menos 500

O período de férias é sempre problemático para o Hemocentro de Goiás, que atende a todos os hospitais públicos do Estado, porque as doações de sangue diminuem e a demanda aumenta. Atualmente o número de bolsas de sangue no local é de 239, mas o ideal seria pelo menos 500. Segundo a coordenadora de captação, Kamilla Leles, a unidade atende pessoas portadoras de doe...