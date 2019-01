Vida Urbana Helicóptero da PM que caiu no mar no Rio tinha perfurações Quatro policiais militares estavam a bordo da aeronave para patrulhar a Linha Vermelha; um deles não resistiu

O helicóptero da Polícia Militar que caiu no mar, no Rio, no último dia 14, causando a morte de um PM, tem cinco perfurações aparentemente feitas por tiros. Os buracos foram constatados durante a perícia realizada na aeronave após o acidente. O caso foi divulgado nesta quarta-feira, 23, pela TV Globo. Peritos consultados pela emissora ressaltaram, porém, que não é p...