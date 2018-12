Vida Urbana Helicóptero cai no lago Corumbá, em Caldas Novas, e tripulantes sobrevivem Aeronave levava dois tripulantes. Um bombeiro no momento de lazer socorreu umas das vítimas de jet ski, que foi encaminhada para uma UPA da cidade

Atualizada às 12h29 de 31/12/2018 Um helicóptero caiu no lago Corumbá, em um sítio de recreios, na manhã desta segunda-feira (31), em Caldas Novas, no Sul do Estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam na aeronave e sobreviveram ao acidente aéreo. Gencerico de Freitas Milhomens foi resgatado por um bombeiro que estava em mo...