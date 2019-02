Vida Urbana HC de João de Deus sobre armas deve ser julgado na próxima terça-feira (12) A mulher do médium, Ana Keyla Teixeira Lourenço, de 40, também foi indiciada por posse do armamento

O pedido de habeas corpus sobre as armas encontradas com João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus, deve ser julgado na próxima terça-feira (12). A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Além do armamento, João de Deus é acusado de abuso sexual e segue preso desde o dia 16 de dezembro no Núcleo de Custódia, no Complexo P...