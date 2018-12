Vida Urbana Happy Hour da Notícia estreia nova temporada Programa transmitido pelo Facebook às sextas-feiras conta com formato remodelado e time fixo de jornalistas, que discutem de maneira informal os principais temas da semana

Uma nova temporada do Happy Hour da Notícia, programa transmitido ao vivo pelo POPULAR em sua página no Facebook, começa hoje, com visual repaginado e formato renovado. O programa, apresentado todas as sextas-feiras, às 15 horas, reúne alguns dos jornalistas mais experimentados do jornal para analisar e comentar os principais fatos da semana.Criado há um ano, o programa foi ar pela ...