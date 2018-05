Cidades Habilidades Socioemocionais são tema de seminário para diretores de escolas em Goiânia O objetivo é sensibilizar os educadores quanto às propostas da nova política pública de alfabetização socioemocional

Goiânia sedia na tarde desta terça-feira (15) o Seminário Internacional Habilidades Socioemocionais. O evento acontece às 14h no auditório da Faculdade Alfa e é voltado a um público de 600 diretores escolares. O seminário conta com a participação do atual secretário de Educação Marcos das Neves e da ex-secretária de Educação e professora da Universidade Federal de Goi...