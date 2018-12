Vida Urbana “Há várias formas para se fazer a regionalização” Ismael Alexandrino, futuro titular da SES-GO, fala sobre ações para levar especialistas ao interior e diz acreditar que dívidas com as OSs vão ser pagas este ano

O médico Ismael Alexandrino, que assume a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) na gestão de Ronaldo Caiado (DEM) no próximo ano, participou de uma entrevista pela live do Facebook do POPULAR na tarde desta segunda-feira (17). Atual diretor-presidente do Instituto Hospital Base e conselheiro titular do Colegiado Gestor da Saúde do Distrito Federal, ele falou sobre...